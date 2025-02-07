Последнее обновление: 07.02.2025 18:00

Швеция официально присоединилась к Международной бригаде НАТО в Латвии

Швеция официально присоединилась к Международной бригаде НАТО в Латвии на церемонии в пятницу, 7 февраля. Об этом сообщили шведские вооруженные силы в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно информации, шведская армия официально передала полномочия над 71-м батальоном многонациональной бригаде НАТО в Латвии, что стало важной вехой во вкладе Швеции в НАТО.

Латвийская общественная телерадиокомпания LSM отметила, что первые 600 шведских военнослужащих начнут свою службу на военной базе Адажи вблизи Риги.

Первый шведский контингент состоит из механизированного пехотного батальона "Южного Сконе".

В состав Международной бригады НАТО в Латвии входят военнослужащие из 13 стран Альянса – Албании, Канады, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Латвии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении, Испании и Испании.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование