Цены на золото снизились с рекордных максимумов, в то время как фокус внимания сместился на данные по инфляции в США и торговые тарифы. Об этом пишет Reuters.

Спотовое золото подешевело на 0,5% до $2884,51 за унцию. Во вторник цены поднялись до рекордного максимума - $2942,70 на фоне опасений глобальной торговой войны, вызванных новыми пошлинами президента США Дональда Трампа и угрозами их расширения.

Отмечается, что фьючерсы на американское золото упали на 0,8% до $2,910,10.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая перед Конгрессом впервые после инаугурации Дональда Трампа, заявил, что американская экономика остается стабильной. По его словам, ФРС пока не планирует снижать процентные ставки. В то же время регулятор готов вмешаться, если инфляция продолжит замедляться или рынок труда начнет ослабевать.

Золото обычно используют как средство защиты от инфляции и экономической нестабильности, но когда процентные ставки растут, такие активы становятся менее привлекательными для инвесторов.