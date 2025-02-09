Последнее обновление: 09.02.2025 14:00

Американская ракета Electron вывела на орбиту группу французских спутников

Американская ракета Electron, стартовавшая из Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту пять французских интернет-спутников компании Kineis. Об этом сообщила разработчик носителя Rocket Lab.

"Миссия успешно выполнена", - говорится в сообщении.

В рамках миссии под названием IoT 4 You and Me ракета Electron была запущена со стартового комплекса, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии. Космические аппараты были выведены на орбиту примерно через час после старта ракеты.

Мини-спутники весом 30 кг станут частью создаваемой орбитальной группировки из 25 аналогичных аппаратов. На орбиту уже выведены 20 таких спутников.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование