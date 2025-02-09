В Карибском море произошло самое мощное за четыре года землетрясение

Вечером в субботу, 8 февраля, в Карибском море к северу от Гондураса произошло мощнейшее за несколько лет землетрясение. Об этом сообщило агентство Reuters.

Геологическая служба США проинформировала, что магнитуда землетрясения составила 7,6 балла, тогда как Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук сообщил о магнитуде 7,5. Он произошел на глубине около 10 км.

Система предупреждения о цунами США сначала прогнозировала волны до трех метров для Кубы и до одного метра для Гондураса и Каймановых островов, но позже заявила, что угроза миновала.

Система предупреждения о цунами США также выдала предупреждение Пуэрто-Рико и Виргинским островам после землетрясения, впоследствии его отменили.

Reuters пишет, что пока неизвестно, ощущались ли толчки или разрушения на суше.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, это самые мощные толчки в регионе с 2021 года, когда на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.