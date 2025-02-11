Китай начал предлагать странам финансирование программ вместо USAID

Китай предлагает свою помощь странам в реализации программ, которые остались без финансирования после решения администрации Дональда Трампа о прекращении и сворачивании деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что китайские официальные лица уже проинформировали правительство Непала – стратегически важной для Пекина страны на южных склонах Гималаев между Индией и Китаем – о готовности своей страны заменить программы USAID собственными проектами развития.

Делегация Островов Кука, архипелага в Индо-Тихоокеанском регионе, во главе с премьер-министром Марком Брауном, посетит Китай на этой неделе, чтобы подписать соглашение об углублении торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение китайских инвестиций в развитие инфраструктуры в островном государстве.

Китайская сторона была заинтересована в замене финансирования неправительственных организаций со стороны USAID примерно на $380 млн в Колумбии.

Подобные действия Пекина свидетельствуют о его намерении воспользоваться ситуацией и попытаться как можно скорее вытеснить США из важных для Китая стран и регионов для продвижения собственных интересов.

Чтобы предотвратить негативные последствия для США и объяснить администрации Трампа масштабные потери Америки от усиления Китая в результате заморозки американской внешней помощи, конгрессмены-демократы в комитете Палаты представителей по Китаю разработали специальную стратегию.

Однако их коллеги-республиканцы в этом комитете отказались выступить в защиту USAID и возобновления помощи, заявив, что они полностью уверены в способности госсекретаря Марко Рубио, объявившего о своем пребывании на посту администратора USAID, эффективно решать важнейшие вопросы прав человека и развития.

Как сообщалось, госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа обращается к миссиям Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру, чтобы определить программы, которые продолжат работать.