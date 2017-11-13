Последнее обновление: 13.11.2017 17:00

Страны ОПЕК снизили добычу нефти в октябре почти на 150 тысяч баррелей в сутки

Страны-нефтепроизводители ОПЕК в октябре снизили добычу нефти примерно на 150 тысяч баррелей в сутки до 32,59 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрём, следует из ежемесячного обзора ОПЕК.

По расчётам Reuters, уровень соблюдения ОПЕК условий сделки превысил 100 процентов в октябре против 98 процентов в сентябре.

ОПЕК повысила прогноз глобального спроса на свою нефть в 2018 году на 360 тысяч баррелей в сутки до 33,42 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом.

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене.

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