Страны ОПЕК в апреле увеличили добычу - МЭА

В апреле страны ОПЕК увеличили добычу нефти на 65 тыс. б/с - до 31,78 млн б/с, говорится в ежемесячном обзоре МЭА.

При этом более высокие уровни добычи в Нигерии и Саудовской Аравии компенсированы более низкими объемами из Ливии и Ирана.

"Хотя уровень выполнения соглашения о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК остается в целом высоким, нужно тщательно следить за Ливией и Нигерией, где есть признаки возможного сильного увеличения нефтедобычи. По предварительным данным, добыча в Ливии выросла в мае до 800 тыс. б/с - самого высокого уровня с 2014 года, и любое значительное увеличение определенно потребует сокращения другими странами", - отмечает МЭА.

Договоренности стран не-ОПЕК с ОПЕК, достигнутые 10 декабря прошлого года, предполагают снижение добычи странами не-ОПЕК на 558 тыс. б/с, из которых 300 тыс. б/с приходится на Россию. Ранее, 30 ноября, страны ОПЕК договорились снизить добычу на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с. Соглашение действует с 1 января 2017 года в течение первого полугодия. База сравнения - в основном октябрь 2016 года, однако для ряда стран сравнительным месяцем является сентябрь или ноябрь, а Иран, Нигерия и Ливия - не участвуют в соглашении. Участие Индонезии в ОПЕК временно приостановлено.