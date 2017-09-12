Страны ОПЕК снизили добычу нефти в августе на 79 тысяч баррелей в сутки

Страны-нефтепроизводители ОПЕК в августе снизили добычу нефти на 79 тысяч баррелей в сутки до 32,76 миллионов баррелей в сутки по сравнению с июлем, следует из ежемесячного обзора ОПЕК за сентябрь.

Добыча нефти выросла в Нигерии, в то время как Ливия, Габон, Венесуэла и Ирак снижали производство.

В ноябре прошлого года страны ОПЕК впервые с 2008 года договорились сократить добычу до уровня 32,5 миллиона баррелей в первом полугодии 2017 года.

В мае страны ОПЕК+ продлили соглашение до конца марта 2018 года, ожидая, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР к этому моменту вернутся к средним уровням за пять лет.

По оценкам ОПЕК, в июле коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов сократились в годовом выражении на 103 миллиона баррелей до 3,002 миллиарда баррелей и на 18,7 миллиона баррелей месяц к месяцу, но остались на 195 миллионов баррелей выше средних пятилетних значений.

Страны, не входящие в ОПЕК, снизили добычу нефти в августе на 0,32 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июлем до 57,68 миллиона баррелей.

ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть в 2017 году до 96,77 миллиона баррелей в сутки с 96,49 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидания на 2018 год также были пересмотрены. По оценкам ОПЕК, спрос вырастет на 1,35 миллиона баррелей до 98,12 миллионов баррелей в сутки.

ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России в 2017 году до 11,12 миллиона баррелей в сутки (11,11 миллиона баррелей в сутки - предыдущий прогноз), и понизила на 2018 год - до 11,18 миллиона баррелей в сутки (11,24 миллиона баррелей в сутки -предыдущий прогноз).