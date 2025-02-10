Продажи чипов в мире в 2024 году достигли рекорда

Мировые продажи полупроводников по итогам 2024 года увеличились на 19,1% и достигли рекордных $627,6 млрд. об этом сообщила американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

В том числе объем поставок в четвертом квартале составил $170,9 млрд, что на 17,1% превысило показатель за аналогичный период 2023 года. Относительно третьего квартала они повысились на 3%.

В декабре реализация чипов выросла на 17,1% относительно того же месяца годом ранее - до $56,97 млрд. При этом по сравнению с ноябрем 2024 года показатель сократился на 1,2%.

"Глобальный рынок полупроводников показал самый высокий в истории объем продаж в 2024 году, он впервые превысил $600 млрд, и на 2025 год прогнозируется двузначный рост рынка, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Долгосрочные перспективы отрасли невероятно сильны".

В 2024 году продажи чипов в Северной и Южной Америке увеличились на 44,8%, в Китае - на 18,3%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 12,5%. При этом они снизились в Европе на 8,1% и в Японии - на 0,4%.

В декабре продажи чипов в Северной и Южной Америке взлетели на 56,35% в годовом выражении. В Японии они выросли на 4,1%, в КНР - на 2,6%, в АТР - на 7,6%. Только в Европе было зафиксировано падение - на 8,6%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.