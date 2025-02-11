Трамп пригрозил ХАМАС "настоящим адом" за отказ вернуть заложников до 15 февраля

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что нестабильное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС следует отменить, если палестинская группировка не освободит всех заложников до полудня субботы, 15 февраля. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп ответил группировке ХАМАС, заявившей, что отложит дальнейшее освобождение заложников в секторе Газа после обвинений Израиля в нарушении трехнедельного перемирия.

Президент США говорит, что после освобождения трех заметно истощенных заложников в субботу пришло время для Израиля потребовать освободить всех пленных до полудня субботы или возобновить боевые действия.

"Если они (заложники) не будут здесь, начнется настоящий ад", – сказал Трамп, добавив, что окончательное решение будет принимать Израиль.

На вопрос, присоединятся ли США к ответу боевикам, если заложники не будут освобождены, Трамп добавил: "ХАМАС поймет, что я имею в виду".

The Jerusalem Post 10 февраля писало, что ХАМАС сообщил об отмене запланированного на 15 февраля освобождения заложников из-за якобы нарушения договоренностей со стороны Израиля.

Группировка обвинила Израиль в задержке возвращения перемещенных лиц на север и блокировании гуманитарных поставок в сектор Газа.