Цена на золото вновь достигла исторического максимума, установив новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные на бирже Comex.

На Чикагской товарной бирже (CME) апрельские фьючерсы на золото выросли на 0,89%, достигнув отметки $2 тысячи 901,41 за унцию. Впервые в истории биржевая цена унции золота превысила уровень в $2 тысячи 900. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 февраля, когда стоимость золота достигла $2 тысяч 872 за унцию.

Рост цен на золото связан с увеличением спроса на безопасные активы на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем.

Эксперты полагают, что дальнейшее расширение спектра пошлин и торговых ограничений может привести к усилению волатильности на рынках. В таких условиях золото, традиционно считающееся защитным активом, продолжит расти в цене, несмотря на укрепление доллара. Золото часто используется инвесторами как инструмент защиты от инфляции и геополитической нестабильности.

Апрельские фьючерсы на золото — это юридические соглашения между двумя сторонами (покупателем и продавцом) о покупке определенного актива в будущем. Контракты рассчитываются на определенную дату в апреле, обычно через несколько месяцев.