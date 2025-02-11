Беларусь заняла 114-е место по уровню восприятия коррупции среди 180 государств мира

Беларусь заняла 114-е место в Индексе восприятия коррупции-2024, который опубликовала организация Transparency International (TI).

В частности, синеокая опустилась в рейтинге, набрав 33 балла, такой же показатель зафиксирован в Боснии и Герцеговине, Лаосе, Монголии, Панаме, Филиппинах и Сьерра-Леоне.

Самой некоррумпированной страной TI вновь назвала Данию, которая набрала 90 баллов, за ней следуют Финляндия (88 баллов) и Сингапур (84 балла). Среднемировое значение уровня восприятия коррупции составляет 43 балла.

Результат Германии (75 баллов, 16-е место) также стал наиболее низким для нее за время составления рейтинга. Украина в обновленном индексе заняла 106-ю строчку, набрав 35 баллов.

Между тем РФ заняла 157-ю позицию, набрав 22 балла (такой же показатель зафиксирован в Азербайджане, Гондурасе и Ливане).

За последние пять лет 13 государств, в том числе Россия и Беларусь, значительно снизили свои показатели. При этом семь стран, среди которых Молдова (43 балла, 78-е место), существенно улучшили свои позиции.

Замыкают перечень из 180 государств Южный Судан (8 баллов), Сомали (9 баллов) и Венесуэла (10 баллов).

Индекс восприятия коррупции оценивает уровень коррупции в государственном секторе и процессе формирования политики, основываясь на восприятии зарубежных экспертов и деловых кругов. Уровню коррупции ставят оценку от 0 до 100, где 0 указывает на высокий уровень, а 100 – на низкий. При этом индекс восприятия коррупции основывается на совокупности данных из 13 независимых исследований и экспертных оценок. В нем не учитываются случаи коррупции в частном секторе и отмывание денег.