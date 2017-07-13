ОПЕК созывает экстренное заседание после отказа Нигерии ограничить добычу

Представители стран ОПЕК приняли решение провести внеочередное заседание в Вене после того, как власти Нигерии отказались ограничить добычу в стране на текущих уровнях.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в организации, экстренное заседание состоится в штаб-квартире ОПЕК в Вене 17 июля - за неделю до очередной встречи технического комитета, который занимается мониторингом исполнения нефтяного пакта, заключенного в декабре.

На заседание комитета, которое состоится 24 июля в Санкт-Петербурге, на прошлой неделе были приглашены представители Ливии и Нигерии, которые освобождены от квот ОПЕК и суммарно нарастили добычу на 0,6 млн баррелей в сутки с начала года.

Однако среду нигерийский министр нефти Эммануэль Качиквку ехать в Россию отказался. В интервью Bloomberg TV он сообщил, что Нигерия могла бы присоединиться к сделке по стабилизации рынка, но лишь после того, как нефтяная промышленность страны "стабилизирует производственные показатели".

По словам Качикву, может рассмотреть введение квоты лишь после выхода на добычу 1,9 млн баррелей в день, а на текущих уровня ограничивать себя не готова.

В июне, по данным ОПЕК, страна добывала 1,733 млн баррелей в сутки, по собственной оценке - 1,65 млн баррелей, пишет finanz.ru.

В целом картель за месяц увеличил добычу на 393 тысячи баррелей в сутки, до рекордных с начала года 32,611 млн баррелей в день.

Очевидно, что процесс ребалансировки рынка, которую пытается провести ОПЕК, идет очень медленно: запасы нефти и бензина в США остаются практически на тех же уровнях, что и за аналогичный период прошлого года, констатирует аналитик Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

В целом по миру с начала года из хранилищ ушло всего 15 млн баррелей излишков, а коммерческие запасы в странах ОЭСР по-прежнему превышают 3 млрд баррелей.

Рынок остается в состоянии избытка, признает ОПЕК в опубликованном в среду докладе: спрос превышал предложение на 0,7 млн баррелей в сутки в первом квартале и 0,8 млн баррелей - во втором.

Если добыча внутри картеля останется неизменной, то баланса не наступит ни в этом, ни в следующем году, следует из расчетов ОПЕК: чтобы спрос и предложение сравнялись, страны организации должны уже сейчас уменьшить добычу еще на 0,3 млн баррелей в день, в следующем году - на 0,4 млн баррелей в сутки.

Рынок погрузился в пессимизм, который усугубляются новыми рекордами добычи в США, отмечает Шейбе: за две недели нефтяники Штатов добавили на рынок 160 тысяч баррелей в сутки, доведя общий показатель по стране почти до 9,4 млн баррелей в день.

"С начала мая суточная добыча нефти пару раз приближалась к отметке 9,35 млн баррелей, но не могла преодолеть этот рубеж, что вызывало прилив оптимизма и разговоры о том, что рост добычи в США, возможно, замедляется. Но опубликованные вчера данные развеяли зародившиеся надежды и убедили рынок в том, что США продолжают качать нефть все более быстрыми темпами", - констатирует Шейбе.