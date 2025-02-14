Финляндия разместит войска передового базирования НАТО в Лапландии

Финляндия приняла решение разместить военные подразделения передового базирования НАТО (FLF, Forward Land Forces) в Лапландии. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хаккянен в четверг газете Helsingin Sanomat после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Войска FLF будут дислоцированы в Рованиеми и Соданкюля (Север Финляндии, Лапландия)", - сказал он.

Хаккянен сообщил, что на прошлой неделе он принял административное решение по этому вопросу и теперь проинформировал об этом союзников по НАТО.

В Соданкюля и Рованиеми базируется егерская бригада Сил обороны Финляндии, которая является самым северным подразделением Сил обороны Финляндии, специализирующимся на арктической подготовке и противовоздушной обороне.

В сентябре сообщалось, что численность войск FLF, которые время от времени будут находиться в Финляндии, составит около тысячи солдат.

При исключительных обстоятельствах по решению НАТО численность может быть увеличена до нескольких тысяч человек. В кризисной ситуации они начнут оборонять восточную границу НАТО в Финляндии.

Кроме того, в Финляндии будут размещены две штаб-квартиры НАТО: штаб-квартира сухопутных войск Северной Европы и штаб-квартира войск передового базирования.

По словам Хаккянена, подготовка войск FLF продвигается "довольно хорошо". "То же самое можно сказать и о штаб-квартире сухопутных войск НАТО, которая будет располагаться в Финляндии", - добавил он.