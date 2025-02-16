Израиль получил груз тяжелых авиабомб из США

Отгрузка тяжелых американских авиабомб, одобренная прежней администрацией США, поступила в Израиль. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на сообщение Минобороны Израиля.

"Прошедшей ночью в порту Ашдода выгрузили 2 тыс.-фунтовые бомбы МК-84. После разгрузки их развезли по базам ВВС Израиля", - говорится в публикации.

О количестве бомб не сообщается.

"Груз боеприпасов, поступивший в Израиль - это значительный актив для ВВС и армии обороны Израиля и служит еще одним доказательством прочного союза между Израилем и США", - прокомментировал поставку глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

В коммюнике израильского минобороны отмечается, что с октября 2023 года в Израиль поступило 76 тыс. тонн военного оборудования, значительная часть которого - из США.