Последнее обновление: 08.02.2025 14:56

С апреля авиация Польши будет круглосуточно дежурить в странах Балтии в рамках миссии НАТО

Военная авиация Польши будет круглосуточно дежурить в странах Балтии в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing с апреля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Польши.

Как отметили в польском Минобороны, военные 32 тактической авиабазы завершили обучение и успешно прошли сертификацию.

"Уже 1 апреля этого года они начнут круглосуточное дежурство в Литве, Латвии и Эстонии в рамках Baltic Air Policing", – рассказали в оборонном ведомстве.

Как известно, воздушное пространство стран Балтии их союзники по НАТО патрулируют в рамках миссии Baltic Air Policing с 2004 года, польские военнослужащие участвуют в ней с 2006 года.

В июле информировали, что испанских и португальских военных, которые четыре месяца охраняли воздушное пространство стран Балтии, сменили итальянцы.

На авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шяуляе 28 ноября состоялась церемония передачи полномочий, где французские военнослужащие и новый контингент военнослужащих ВВС Италии начали миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.



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