В Европе думают над механизмом конфискации танкеров "теневого флота" РФ на Балтике

Европейские страны размышляют над юридическим механизмом, который бы сделал возможным усиленные проверки и конфискацию танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море и являющихся постоянной угрозой экологического бедствия и "случайного" повреждения подводной инфраструктуры. Об этом со ссылкой на своих собеседников в правительствах и дипломатических кругах сообщает Politico.

По словам двух неназванных чиновников и двух европейских дипломатов, европейские страны ведут непубличные переговоры о том, как сделать возможной масштабную конфискацию танкеров, которые возят российскую нефть через Балтийское море – обеспечивая России средства на дальнейшее ведение войны и создавая экологические и гибридные угрозы для государств региона.

"Около 50% подсанкционной торговли [российской нефтью, транспортируемой морем] идет через Финский залив. Это угрозы для окружающей среды, и мы видели атаки против нашей подводной инфраструктуры. Возникает вопрос: что мы можем сделать с этими кораблями? Мы не можем закрыть все может, но есть много вариантов для большего контроля", – прокомментировал изданию министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Среди предложений – использовать международное законодательство об угрозах для окружающей среды или пиратства. Также государства рассматривают обновление национального законодательства, что значительно расширило бы их полномочия.

Основным поводом может стать потенциальная угроза для окружающей среды – поскольку в "теневом флоте" задействованы преимущественно старые танкеры возрастом более 15 лет, у них могут быть многочисленные технические проблемы, угрожающие разливами нефти. В частности, недавно стало известно о вероятной аварии танкера с мазутом в порту Усть-Луга под Петербургом.

Также рассматривают задействование законодательства о диверсиях и пиратстве в случае, когда танкеры подозревают в попытках повредить подводную инфраструктуру.

Кроме того, государства вокруг Балтийского моря обсуждают возможность введения совместных изменений в законодательство, которые упростят задержание судов. Это может включать требование к танкерам, которые ходят через Балтийское море, использовать страхование от надежных компаний, а отсутствие такого страхования станет основанием для задержания.

Эксперты в этой сфере говорят, что в любом случае планы непростые для реализации – начиная от возможной юридической реакции России и продолжая финансовыми затратами.

Ранее на этой неделе стало известно, что Дания усилит проверки судов, перевозящих российскую нефть, с целью защиты окружающей среды и безопасности на море.

В конце 2024 года Британия начала проверять суда, проходящие через Ла-Манш, на наличие страхования на фоне беспокойства инцидентами с повреждением подводных кабелей в Балтийском море.