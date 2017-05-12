Доллар чуть отступил от 8-недельного пика к иене, в фокусе - статистика США

Доллар в пятницу торгуется ниже максимума восьми недель к иене, внимание инвесторов сосредоточено на том, послужит ли предстоящая экономическая статистика США катализатором для дальнейшего роста американской валюты.

Доллар ослаб на 0,1 процента до 113,75 иены, отступив от восьминедельного пика 114,38 иены, достигнутого 10 мая.

Тем не менее валюта США укрепилась на 0,8 процента за эту неделю и прибавила более 4 процентов за три недели с первого тура президентских выборов во Франции, тогда как иена снизилась, так как инвесторы стали меньше избегать риска.

Неопределенность в отношении экономического роста США и обеспокоенность политическими последствиями неожиданного решения президента Дональда Трампа уволить главу ФБР Джеймса Коми могут ограничить укрепление доллара в ближайшей перспективе, говорят аналитики.

Данные, опубликованные в четверг, показали, что число обращений за пособием по безработице в США неожиданно сократилось за минувшую неделю, а цены производителей резко повысились в апреле, свидетельствуя об улучшении ситуации с занятостью и росте инфляции, что может заставить ФРС поднять процентные ставки в июне

Позднее в пятницу выйдут данные о розничных продажах и потребительских ценах за апрель.

Евро подорожал на 0,1 процента до $1,0871. Ранее на этой недель единая валюта достигла шестимесячного максимума $1,1024 после победы центриста Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции.

Новозеландский доллар ослаб на 0,1 процента до $0,6847, заняв оборонительную позицию после падения на 1,3 процента накануне.

"Киви" упал до минимума с июня 2016 года в четверг, после того как Резервный банк Новой Зеландии сохранил ставки на уровне 1,75 процента.