Чрезвычайное экономическое положение вводится в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения в связи с торговой войной, развязанной Соединенными Штатами Америки. Об этом он сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Завтра (8 апреля - прим.) я подпишу конституционный декрет о чрезвычайном экономическом положении, чтобы защитить экономику Венесуэлы от негативных последствий агрессивных действий США", - заявил Мадуро в программе "С Мадуро плюс".

По его мнению, правительство США своими действиями грубо нарушает международные торговые правила и подрывает авторитет Всемирной торговой организации.

"США разрушают мировой экономический порядок и наносят ущерб не только другим странам, но и собственному народу", - подчеркнул Мадуро.

Он отметил, что его правительство внимательно следит за развитием ситуации на мировых рынках и готово принять все необходимые меры для защиты национальной экономики.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на широкий спектр импортных товаров из 185 стран мира. Универсальный тариф в размере 10% вступит в силу уже 5 апреля, а индивидуальные пошлины для отдельных стран - 9 апреля. Кроме того, с 3 апреля США ввели 25-процентные пошлины на все импортируемые автомобили. В связи с ухудшением экономической ситуации Трамп ввел в Соединенных Штатах режим чрезвычайного положения.