В Сенате США представили резолюцию об отмене новых пошлин Трампа

Американский сенатор Рон Уайден (демократ от штата Орегон) предложил резолюцию об отмене недавно введенных администрацией президента США Дональда Трампа таможенных пошлин.

"Сегодня я предлагаю новую двухпартийную привилегированную резолюцию, чтобы положить конец недавним глобальным пошлинам, которые бьют по американским семьям и малому бизнесу", - заявил Уайден, представляя инициативу в верхней палате Конгресса США. Сенатор воспользовался правом "привилегированной резолюции", что делает его предложение приоритетным для законодателей и обязывает провести голосование в течение ближайших двух дней. По словам Уайдена, Конгресс "должен вмешаться, чтобы подчинить себе президента в вопросах торговли".

Хотя Уайден утверждал, что его резолюция пользуется некоторой поддержкой со стороны республиканцев в Сенате, агентство Bloomberg отмечает, что предложение сенатора, скорее всего столкнется с противодействием однопартийцев Трампа в Палате представителей, а сам президент может наложить на нее вето.

Ранее американские сенаторы поддержали схожую резолюцию об отмене пошлин в размере 25% на импорт из Канады, однако ее пока не одобрила нижняя палата Конгресса, а Трамп может воспользоваться в отношении этой инициативы своим правом вето.

Глава Белого дома 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Трамп также объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.