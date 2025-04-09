Последнее обновление: 09.04.2025 15:59

Руководители железных дорог Беларуси и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

Руководители железных дорог Беларуси и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как сообщает пресс-центр БЖД, меморандум отражает стремление к выходу на новый уровень отношений и сотрудничества, а также к реализации намеченных планов по перевозке белорусских внешнеторговых грузов как в двустороннем сообщении Беларусь – Иран, так и в рамках транспортного коридора «Север – Юг».

Начальник Белорусской железной дороги Валерий Веренич на переговорах 8 апреля 2025 года с заместителем министра дорог и городского развития – председателем правления и президентом Железной дороги Ирана доктором Джаббар Али Закери обсудил вопросы взаимодействия на площадках международных организаций и интеграционных объединений.

Стороны договорились о дальнейших перспективах развития перевозок белорусских внешнеторговых грузов в Иран и третьи страны с задействованием инфраструктуры международного транспортного коридора «Север – Юг».

В своем выступлении Валерий Веренич отметил, что железнодорожные перевозки в сообщении между Беларусью и Ираном уже давно стали регулярными и динамично развивающимися. Если в 2019 году объем грузовых перевозок между странами с участием железнодорожного транспорта составил порядка 20 тыс. тонн, то только за 1 квартал текущего года более 34 тыс. тонн. За 5 лет объем перевозок железнодорожным транспортом между Беларусью и Ираном увеличился в 6 раз.



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