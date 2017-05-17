Нефть дешевеет из-за неожиданного роста запасов в США

Цены на нефть снизились утром в среду из-за неожиданного роста запасов сырья в США.

К 9.34 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,45 процента до $51,42 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,36 за баррель, на 0,62 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США увеличились на 882.000 баррелей до 523,4 миллиона за неделю, завершившуюся 12 мая, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,4 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

В фокусе инвесторов – аналогичная статистика от Управления энергетической информации (EIA).

ст запасов и добычи нефти в США подрывает усилия стран ОПЕК и производителей вне картеля, ранее договорившихся сократить добычу сырья суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

С момента вступления в силу глобального нефтяного пакта прошло уже больше четырёх месяцев, но избыток на рынке сохраняется, подталкивая производителей к продлению сделки.

Запасы нефти в странах ОЭСР в первом квартале увеличились на 24,1 миллиона баррелей, показали данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Саудовская Аравия и Россия в понедельник договорились о необходимости продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до конца марта 2018 года.

Точку зрения Москвы и Эр-Рияда разделили Кувейт и Оман. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади сказал во вторник, что Багдад поддерживает продление пакта о сокращении нефтедобычи, но конкретный срок не назвал. Что касается позиции Ирана, то он положительно смотрит на предложение продлить действие соглашения на девять месяцев, сообщили во вторник Рейтер осведомлённые источники.

"Неожиданный рост запасов нефти в США наглядно показал хрупкость риторики ОПЕК... цены на оба эталона, Brent и WTI, снизились", – сказал Джеффри Хэлли OANDA.

Дальнейшую судьбу сделки министры ОПЕК и не входящих в картель стран обсудят 25 мая.