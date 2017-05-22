Нефть продолжает ралли за несколько дней до саммита ОПЕК

Цены на нефть выросли утром в понедельник: поддержку котировкам оказали сообщения не только о возможном продлении глобального пакта ОПЕК+, но и об усилении сокращении добычи сырья.

К 8.40 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,71 процента до $53,99 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,74 за баррель, на 0,81 процента выше предыдущего закрытия.

Оба эталона выросли в цене более чем на 10 процентов с минимумов начала месяца.

ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления мирового спроса и предложения.

Ожидается, что 25 мая нефтеэкспортёры согласуют решение о продлении глобального пакта на девять месяцев, до конца марта 2018 года.

Кроме того, поддержкой котировкам выступила информация о возможном усилении сокращении добычи сырья в рамках пакта ОПЕК+. По данным источников Reuters, такой вариант обсуждался на заседании комитета ОПЕК в прошлую пятницу.

Усиление сокращения объёмов нефтедобычи может понадобиться для снижения избытка предложения сырья, отмечает Джеймс Вудс из Rivkin Securities.

Поставки нефти странами-членами ОПЕК в 2017 году пока, по сути, не снизились по сравнению с прошлым годом.

Более того, по оценкам Управления энергетической информации (EIA), "чистый доход ОПЕК от экспорта нефти увеличится в годовом сравнении примерно до $539 миллиардов в 2017 году".

"Ожидаемый рост чистого дохода от экспорта объясняется немного скорректированным в сторону повышения прогнозом цен на нефть в 2017 году, а также незначительным увеличением добычи сырья странами ОПЕК в этом году", – добавили в EIA.

В то же время дальнейший подъём рынка сдерживает рост буровой активности и производства сырья в США.

Число буровых установок в США выросло на 404 единицы, или 128 процентов, по сравнению с маем прошлого года, сообщили аналитики Goldman Sachs.