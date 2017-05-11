Нефть в плюсе благодаря снижению запасов в США

Цены на нефть продолжили рост утром в четверг на фоне превысившего прогнозы снижения запасов в США и запланированного сокращения поставок сырья из Саудовской Аравии в Азию.

К 8.40 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,42 процента до $50,43 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $47,55 за баррель, на 0,46 процента выше предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 5 мая, на 5,2 миллиона баррелей до 522,52 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали спад на 1,8 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

"Снижение запасов (нефти) в США на прошлой неделе было самым серьезным за год – они упали более чем на 5 миллионов баррелей. Похоже, сокращение добычи ОПЕК наконец начинает действовать", – сказал Грег Маккена из CFD.

Картель ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии на 1,8 миллиона баррелей в сутки для восстановления цен на сырье.

С момента вступления в силу глобального нефтяного пакта прошло уже чуть больше четырех месяцев, но говорить о выравнивании баланса спроса и предложения на мировых рынках пока не приходится.

Отчасти это связано с тем, что до недавнего времени нефтепроизводители отказывались сокращать поставки сырья основным клиентам в Азии, чтобы не уступить конкурентам долю на наиболее быстро развивающемся рынке энергоносителей.

Но как только цена на североморский нефтяной маркер пробила нижнюю границу диапазона $50-55 за баррель и на прошлой неделе опустилась до минимума с 30 ноября 2016 года, добытчики поняли, что пора действовать.

Так, саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco в июне снизит поставки сырья клиентам в Азии почти на 7 миллионов баррелей, что отчасти связано с необходимостью удовлетворить растущий внутренний спрос в летний сезон, сообщили Reuters осведомленные источники.