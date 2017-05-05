Нефть продолжает дешеветь под давлением перенасыщения рынка

Цены на нефть продолжили снижение утром в пятницу из-за опасений инвесторов насчёт сохраняющегося избытка на мировом рынке, несмотря на сокращение добычи ОПЕК+.

К 8.40 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,96 процента до $47,43 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $44,51 за баррель, на 2,22 процента ниже предыдущего закрытия.

"Поскольку стратегия ОПЕК, нацеленная на снижение запасов (нефти), не оправдала себя... Очевидно, что нефтекартелю придётся продлить действие пакта о сокращении добычи больше, чем на следующие полгода, чтобы обеспечить успех сделки", – сказал Нил Беверидж из Bernstein.

Мнение Бевериджа разделили и другие аналитики, отметившие, что резкое снижение котировок, скорее всего, заставит ОПЕК продлить действие пакта. Но усиление сокращения нефтедобычи маловероятно, добавили они.

"Шансы на увеличение объёма сокращения добычи невысоки, учитывая, что представители ОПЕК отбросили такую возможность", – сказал Джейми Вудс из Rivkin Securities.

ОПЕК и не входящие в организацию нефтепроизводители, вероятно, продлят соглашение о сокращении добычи, которое истекает в июне, чтобы уменьшить избыток нефти, сообщили три представителя ОПЕК в четверг, выразив сомнения в том, что картель прибегнет к увеличению объема сокращения добычи.

Дальнейшую судьбу сделки министры ОПЕК и не входящие в группу обсудят 25 мая.

Кроме того, инвесторов беспокоит стремительный рост добычи нефти в США, которая увеличилась более чем на 10 процентов с середины 2016 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки, что позволило США встать в один ряд с крупнейшими мировыми производителями сырья – Россией и Саудовской Аравией.