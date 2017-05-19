Нефть продолжает рост благодаря надеждам на продление пакта ОПЕК+

Цены на нефть продолжили восходящую динамику утром в пятницу за счёт растущих надежд на продление глобального пакта ОПЕК+.

К 8.43 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,88 процента до $52,97 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,84 за баррель, на 0,99 процента выше предыдущего закрытия.

Оба нефтяных маркера готовятся завершить неделю в плюсе.

С начала марта нефтяные котировки упали с более чем $56 за баррель до отметки ниже $47 за баррель, так как участники рынка разделились во мнениях относительно эффективности глобального пакта ОПЕК+ в борьбе с сохраняющимся избытком предложения сырья.

Кроме того, уверенность инвесторов пошатнул рост нефтедобычи в США, которая увеличилась более чем на 10 процентов с середины 2016 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки.

Ожидается, что 25 мая нефтеэкспортёры согласуют решение о продлении глобального пакта на девять месяцев. Предыдущее соглашение, действие которого завершится в конце июня, предусматривало сокращение глобального производства нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Роснефть готова ко всем сценариям дальнейшей судьбы сделки ОПЕК+, в том числе и продлению пакта ещё на девять месяцев, сказал в четверг глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин.

Растущие надежды на продление глобального пакта обеспечили ралли на нефтяном рынке, отмечают аналитики.