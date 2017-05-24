Цены на нефть вышли в небольшой плюс, инвесторы ждут продления пакта ОПЕК+

Цены на нефть немного выросли утром в среду: поддержкой котировкам выступает уверенность инвесторов в продлении глобального пакта ОПЕК+ до конца первого квартала 2018 года.

К 9.39 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,28 процента до $54,30 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,61 за баррель, на 0,27 процента выше предыдущего закрытия.

Оба эталона выросли в цене более чем на 10 процентов с минимумов мая благодаря уверенности участников рынка в продлении глобального нефтяного пакта.

ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления мирового спроса и предложения.

Ожидается, что 25 мая нефтеэкспортёры согласуют решение о продлении глобального пакта на девять месяцев, до конца марта 2018 года.

Среди основных факторов, сдерживающих выравнивание баланса спроса и предложения на нефтяных рынках, – сохраняющийся высокий уровень запасов и наращивание добычи сырья в США, отмечают аналитики. Добыча нефти в США выросла более чем на 10 процентов с середины 2016 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки.

Дело в том, что американские бурильщики воспользовались контанго – когда цены на нефть по фьючерсным контрактам выше спотовых – для наращивания добычи нефти. В связи с этим многие эксперты, в том числе из Goldman Sachs, считают, что залогом стабильности нефтяного рынка станет переход к устойчивой бэквордации.

В то же время аналитик рынка Reuters Джон Кемп отмечает, что бэквордация эффективна в снижении запасов нефти, но сможет ли она остановить рост её производства – ответ на этот вопрос не так очевиден.