Последнее обновление: 23.07.2025 18:27

Скончался известный британский рок-певец Оззи Осборн

Британский рок-исполнитель, звезда хэви-метала Оззи Осборн умер на 77-м году жизни. Об этом говорится в заявлении семьи одного из основателей группы Black Sabbath.

"С болью, которую трудно выразить словами, мы сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн умер сегодня утром", - отмечается в заявлении.

Осборн ушел из жизни всего через 16 дней после того, как дал прощальный концерт в Бирмингеме. Тогда вместе с ним на сцену впервые за 20 лет вышли представители классического состава рок-группы Black Sabbath: гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд.

В 2023 году Осборн объявил о прекращении гастрольной деятельности из-за ухудшения здоровья в связи с полученной еще в 2019 году травмой позвоночника. В 2020 году Осборн впервые публично рассказал о своей борьбе с болезнью Паркинсона. Всего за свою более чем полувековую карьеру Осборн дал свыше 2,5 тыс. концертов.

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