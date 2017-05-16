Нефть продолжает рост в надежде на продление глобального пакта ОПЕК+

Цены на нефть продолжили рост утром во вторник после сильного вчерашнего ралли благодаря надеждам на продление глобального пакта ОПЕК+.

К 9.28 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,46 процента до $52,06 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,10 за баррель, на 0,51 процента выше предыдущего закрытия.

Саудовская Аравия и Россия в понедельник договорились о необходимости продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до конца марта 2018 года ради восстановления баланса на мировом рынке, говорится в совместном заявлении министров энергетики обеих стран.

Позиция Москвы и Эр-Рияда воодушевила игроков рынка, обеспечив двухпроцентный рост цен на нефть в понедельник.

Аналитики Goldman Sachs, в свою очередь, назвали вчерашнее ралли скромным по сравнению с ростом котировок больше чем на 15 процентов спустя пару дней после объявления соглашения о снижении производства сырья 30 ноября 2016 года.

Тем не менее окончательной сделки пока нет – её дальнейшую судьбу министры ОПЕК и не входящие в картель решат на встрече 25 мая.

Противовесом попыткам ОПЕК+ выровнять баланс на мировом рынке выступает рост добычи нефти в США.

Добыча нефти в США выросла с середины 2016 года больше чем на 10 процентов и сегодня составляет 9,3 миллиона баррелей в сутки.

В фокусе инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA).