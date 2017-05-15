Нефть дорожает при поддержке договоренности С.Аравии, России продлить глобальный пакт

Цены на нефть выросли утром в понедельник, после того как министры энергетики Саудовской Аравии и России сообщили о договоренности продлить действие глобального пакта о сокращении добычи до конца марта 2018 года.

К 9.20 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 1,49 процента до $51,60 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,58 за баррель, на 1,55 процента выше предыдущего закрытия.

Оба министра договорились приложить максимум усилий для снижения мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет и ждут, что другие производители также поддержат продление глобального пакта, говорится в совместном заявлении Новака и аль-Халида.

Картель ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 миллиона баррелей в сутки для восстановления цен на сырье. На долю России из этого объема приходится 300.000 баррелей.

Следующий этап сокращения производства сырья будет изначально проводиться в том же объеме, что и при текущей сделке, сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Трейдеры отметили важность этого совместного заявления в преддверии встречи ОПЕК и не входящих в картель государств 25 мая.

"Очевидно, что Саудовская Аравия и Россия работают сообща. Это совместное заявление говорит о том, что саудиты серьезно настроены на повышение цен на нефть", – сказал Ойстин Беренцен из Strong Petroleum.

На долю Москвы и Эр-Рияда приходится около 20 миллионов баррелей добываемой нефти в сутки, что равно одной пятой мирового потребления сырья.

Противовесом попыткам ОПЕК+ выровнять баланс на мировом рынке выступает рост добычи нефти в США.

Число буровых установок в США увеличивается семнадцатую неделю подряд и на прошлой неделе выросло на 9 единиц до 712, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Добыча нефти в США выросла с середины 2016 года больше чем на 10 процентов и сегодня составляет 9,3 миллиона баррелей в сутки.