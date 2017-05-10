Цены на нефть выросли на фоне ожиданий снижения поставок Saudi Aramco

Цены на нефть выросли на азиатских торгах среды после того, как Рейтер сообщил, что Саудовская Аравия сократит поставки в регион в рамках борьбы ОПЕК с ростом добычи в США, который может подорвать усилия организации, направленные на прекращение устойчивого перенасыщения рынка.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократит поставки нефти азиатским клиентам примерно на 7 миллионов баррелей в июне, сказал Reuters источник, в рамках соглашения ОПЕК об ограничении производства и на фоне снижения страной экспорта для удовлетворения растущего внутреннего спроса на энергоресурсы в летний период.

К 9.32 фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,45 процента до $48,95 за баррель. Во вторник они сбавили 1,2 процента.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,17 за баррель, на 0,61 процента выше предыдущего закрытия.

На предыдущей сессии фьючерсы на WTI также потеряли 1,2 процента.

Хотя цены на нефть выросли сразу же после заключения ОПЕК соглашения о сокращении добычи в первой половине 2017 года, в последние недели котировки оказались под давлением из-за роста производства в США.

Теперь многие ждут отсрочки прогнозируемых сроков восстановления равновесия на рынке нефти.

"Главное опасение рыка нефти заключается в том, что возобновившийся рост добычи в США замедляет ослабление перенасыщения рынка", - сказал Фавад Разакзада, аналитик Forex.com.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в понедельник сказал, что ждет продления соглашения о сокращении добычи до конца этого года или дольше. Очередная встреча ОПЕК состоится позднее в мае.

Добыча нефти в США в 2017 году, вероятно, вырастет сильнее, чем ожидалось ранее, достигнув 9,31 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 8,87 миллиона баррелей в сутки в 2016 году, сообщило Управление энергетической информации (EIA).