ЮНЕСКО рекомендует Праге не сносить железнодорожный мост и отказаться от возведения новых

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рекомендовал Праге не сносить железнодорожный мост в районе Витоне.

ЮНЕСКО также предостерегает от дальнейшего строительства высотных зданий в районе Панкрац, указано в решении комитета, принятого в Париже по итогам 47-й сессии организации.

Министерство культуры Чехии подтвердило эту информацию.

«Комитет призывает государство отреставрировать и сохранить железнодорожный мост под Вышеградом на его нынешнем месте, учитывая высокую универсальную ценность объекта», – говорится в рекомендации, которую цитируют чешские СМИ.

Комитет обосновал свою позицию тем, что мост является важной частью знаменитой панорамы реки, являющейся частью исторического центра Праги.

Комитет также выразил обеспокоенность по поводу запланированного строительства трех высотных зданий, поскольку их строительство «усугубит общее воздействие на панораму Панкраца». Комитет также рекомендует Праге подготовить исследование воздействия на культурное наследие запланированного строительства концертного зала Влтавской филармонии в районе Прага-7.

Железнодорожный мост в Витони был построен в 1901 г. По мнению инициативной группы «Не сносите мост», конструкция страдает от ненадлежащего обслуживания. Из-за плохого состояния моста движение поездов по нему уже несколько лет значительно ограничено, мост нуждается в замене из-за сильной коррозии металла. По данным Фонда моста Вышеград, некоторые его элементы можно заменить, сохранив при этом технологию клёпки.

Исторический центр Праги был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 г.