YouTube Music позволит дослушать песню на любом гаджете

Google выпустила новое обновление для стримингового сервиса YouTube Music. Теперь можно слушать музыку без перерывов, переключаясь между разными девайсами. Об этом сообщает Android Headlines.

Если вы остановили песню на телефоне, можно продолжить ее на компьютере или планшете с того же места.

Обновление работает сразу для нескольких незавершенных треков. На главной странице будет видна полоска прогресса под песнями – достаточно нажать, и музыка заиграет дальше.

Функция доступна в версии приложения 826.51 и работает между мобильным телефоном, веб-приложением, планшетом или ПК.