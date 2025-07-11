Последнее обновление: 11.07.2025 11:15

БПЦ ночью 12 июля вновь планирует проводить технологические работы

Банковский процессинговый центр 12 июля вновь планирует проводить технологические работы. Об этом сообщает пресс-служба Белинвестбанка.

«С 02:00 до 02:30 возможны перерывы в работе сервиса «SMS-оповещение», включая рассылку специальных сообщений (доставка CVV, PIN, кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в сети Интернет, кодов активации платежных приложений и др.). Также с 03:00 до 03:20 и с 04:00 до 05:00 возможны перерывы в обслуживании держателей платежных карточек в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах», - говорится в сообщении финучреждения.

На этой неделе у Банковского процессингового центра произошел технический сбой во время обновления системы, в результате которого клиенты трех госбанков обнаружили на своих карточках отрицательные балансы.

Как пояснил заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Андрей Картун, сбой в работе нескольких банков произошел во время планового обновления системы в аппаратно-программном комплексе ОАО «Банковский процессинговый центр».

Ранее по теме


<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование