Широкая денежная масса Беларуси выросла за январь-октябрь на 8,1%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 ноября 2024 года составил 81795,0 млн рублей, увеличившись на 8,1% с начала года. Об этом сообщается в статотчете Национального банка.

В октябре прирост замедлился до -0,06% с 0,05% в сентябре.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 ноября 2024 года 11452,1 млн рублей, увеличившись на 1,22% в октябре. С начала года рост показателя составил 20,87%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 26143,4 млн рублей, сократившись на 858,6% за октябрь. С начала года агрегат вырос на 6,69%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в октябре снизилась на 1,22% и на 1 ноября составила 49086,1 млн рублей. С начала года рост показателя составил 16,88%.

В том числе объем срочных рублевых депозитов составил 16051,1 млн рублей, сократившись на 6,47% с начала года (в октябре рост на 1%). Переводные депозиты на 1 ноября составили 16148,0 млн. руб., увеличившись на 0,67% с начала года (в октябре рост на 2,39%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 ноября 2024 года составил 49086,1 млн рублей, увеличившись на 16,88% с начала года (в октябре снижение на 1,22%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в октябре вырос на 1,69%, с начала года – снизился на 3,02% и на 1 ноября составил 32199,1 млн рублей.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост ШДМ в 2024 году прогнозируется на уровне 11-15%.