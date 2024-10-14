Население Беларуси в сентябре сократило валютные депозиты в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за сентябрь 2024 года сократились на $605,9 млн. или 5,79% и на 1 октября составили $9859,8 млн.

В августе валютные депозиты снизились на $74,1 млн. или 0,70% после роста в июле на $12,8 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $231,1 млн. или 5,03%. Валютные депозиты населения на 1 октября 2024 года составили $4,3636 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $4,5947 млрд. В сентябре физлица сократили депозиты в банках на сумму $45,4 млн. или 1,03%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $407,0 млн. или 13,70% и на 1 октября 2024 года составили $2,5631 млрд. В сентябре срочные валютные депозиты населения сократились на $43,2 млн. или 1,66%.

Переводные депозиты физлиц с начала года выросли на $175,9 млн. или 10,83%. На 1 октября 2024 года этот показатель составил $1800,5 млн. В сентябре переводные депозиты сократились на $2,2 млн. или 0,12%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года сократились на $45,0 млн. или 1,85% и на 1 октября 2024 года составили $2,3857 млрд. В сентябре срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $271,6 млн. или 10,22%.