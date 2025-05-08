Нацбанк Польши впервые за много месяцев снизил процентные ставки

Совет по денежно-кредитной политике Национального банка Польши 7 мая 2025 года снизил процентные ставки на полпроцента до 5,25% годовых.

Таким образом те, кто выплачивает кредиты в польских злотых, будет платить меньшие взносы.

Экономист банка Pekao S.A. Себастьян Рой считает, что члены Совета по денежно-кредитной политике вскоре могут принять решение о повторном снижении процентных ставок.

«Я ожидаю аналогичного снижения в июне. В соответствии с заявлениями самого главы Нацбанка Глапиньского в прошлом месяце, который более или менее прямо объявил о двух снижениях на 50 базисных пунктов каждое, в июне мы должны увидеть процентную ставку на уровне в 4,75%», - сказал экономист.

Снижение процентных ставок также прокомментировал премьер-министр Дональд Туск, по словам которого, это сделает более доступным жилье в стране.

«Процентные ставки наконец-то снижены. Лучше поздно, чем никогда. Будет проще получить квартиру. Без контекста», - написал Дональд Туск в своих соцсетях.

Последний раз Нацбанк понижал процентные ставки 18 месяцев назад.