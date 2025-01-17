Процентные ставки в Польше останутся на прежнем уровне

Процентные ставки в Польше останутся без изменений. Соответствующее решение приняли члены Совета по денежно-кредитной политике Национального банка Польши.

Таким образом, базовая процентная ставка в Польше останется на уровне в 5,75% годовых.

Для заемщиков это означает, что на снижение платежей по кредитам нужно будет еще подождать. Сберегатели же могут быть относительно довольны – процентные ставки по депозитам или облигациям не должны упасть.

Стоит отметить, что поляки, выплачивающие взносы, особенно по ипотечным кредитам, с нетерпением ждут снижения процентных ставок. В декабре, однако, глава НБП Адам Глапиньский ослабил их надежды, заявив, что снижение ставок возможно не ранее 2026 года. Он также отметил, что это будет завесить в основном от уровня инфляции, которая в декабре 2024 года составила 4,7% и все еще далека от целевого уровня инфляции НБП, который принят на уровне в 2,5%.

Экономисты теперь ожидают, что разговоры о снижении ставок возобновятся не раньше второй половины года.