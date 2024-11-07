Последнее обновление: 07.11.2024 10:44

В Польше процентные ставки останутся без изменений

Процентные ставки в Польше останутся без изменений. Соответствующее решение принял Совет по денежно-кредитной политике Национального банка Польши.

Это означает, что процентные ставки по кредитам и депозитам в злотых останутся на текущем уровне.

Главный экономист PKO Bank Polski Петр Буяк отметил, что снижение процентных ставок в Польше, вероятно, станет возможным не раньше весны следующего года.

Эксперт также добавил, что исход президентских выборов в США может послужить аргументом против быстрого снижения ставок.

«Если Дональд Трамп последует своим заявлениям об агрессивной пошлинной политике, которая может привести к росту инфляции в США и обременить европейскую экономику, злотый может оказаться под давлением. Уже только из-за этого Совет по денежно-кредитной политике может стать более осторожным в вопросе смягчения монетарной политики в Польше», - сказал эксперт.

Напомним, базовая процентная ставка Национального банка Польши составляет 5,75%.



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