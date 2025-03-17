Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине €3,5 млрд транша

Украина вскоре получит около €3,5 млрд после того, как Совет ЕС одобрил третий платеж безвозвратных грантов и кредитов в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщил Совет ЕС.

С этой третьей выплатой Украина получит около €20 млрд в рамках программы с момента вступления ее в силу год назад.

"Сегодня Совет пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Украинском плане, для получения третьей выплаты в рамках программы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина успешно продемонстрировала, что выполнила 13 различных шагов. Среди них, в частности, проведение реформ, направленных на увеличение использования возобновляемых источников энергии; повышение автономии энергетического регулятора; упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС; принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий (включая обезвреживание противопехотных мин на сельскохозяйственных территориях); продолжение работы над составлением перечня стратегических и критически важных видов сырья.