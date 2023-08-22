Последнее обновление: 22.08.2023 15:56

Украина получила от ЕС очередной транш макрофина на €1,5 млрд

Украина получила от Евросоюза очередной транш макрофинансовой помощи объемом €1,5 млрд. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях восстанавливать, восстанавливать страну и обеспечивать функционирование государства. Сегодня мы выплатили Украине новые €1,5 млрд. Далее будет больше, в этом году и далее", – сообщила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что общая сумма уже выплаченной макрофинансовой помощи ЕС для Украины с мая 2022 года достигла €19,2 млрд.

Напомним, первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере €3 млрд из всего €18 млрд Украина получила в январе. Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие €15 млрд Украина получает только за выполнение взятых обязательств.

Предыдущий перед этим транш макрофинансовой помощи Украина получила в конце июля.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование