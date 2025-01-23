ЕС в 2025 году предоставит Украине €35 млрд евро финансовой помощи

Европейский союз предоставит в 2025 году Украине финансовую помощь в размере €35 млрд. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис в рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума, где он встретился с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

По его словам, помощь будет выделена через кредитную инициативу "Большой семерки" ERA и фонд Ukraine Facility.

"Мы обсудили вопросы расширения и шаги по приближению к единому рынку ЕС", - отметил еврокомиссар.

По данным Минфина Украины, в 2024 году Евросоюз стал крупнейшим донором Киева, предоставив финансовую помощь €16,6 млрд в рамках фонда Ukraine Facility.

10 января в госбюджет Украины уже поступило €3 млрд от Евросоюза в рамках инициативы ERA, которая предусматривает предоставление Украине средств за счет замороженных активов РФ.

По сообщению агентства Bloomberg, в 2025 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать в Украину €1,5 млрд, отдавая приоритет инфраструктуре и энергетической безопасности, а также укреплению украинского частного сектора и продовольственной безопасности.