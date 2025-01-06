Нацбанк Казахстана ужесточил порядок проведения валютных операций

Нацбанк Казахстана с 1 января 2025 года ужесточил порядок проведения валютных операций.

В частности, изменились правила покупки иностранной валюты юридическим лицом-резидентом, передает Kazinform.

Теперь при покупке безналичной иностранной валюты за тенге в один рабочий день на общую сумму, превышающую $50 тыс., юрлицо-резидент должно указать цель покупки и предоставить в банк валютный договор, а также указание на обратную продажу неиспользованной валюты на ту часть заявок, которая с учетом предыдущих заявок образует сумму, превышающую $50 тыс. в эквиваленте.

"При этом общая сумма покупок иностранной валюты рассчитывается по всем заявкам клиента на покупку в один операционный день, независимо от цели покупки. Без предоставления подтверждающих документов и указания на обратную продажу, клиент может приобрести валюту в одном банке в один операционный день на любые цели в сумме не более $50 тыс. в эквиваленте", - говорится в постановлении регулятора.

Для покупки валюты на цели исполнения обязательств по валютному договору в банк необходимо представлять валютный договор, независимо от суммы покупки.

Также внесены изменения, касающиеся переводов денег по валютным операциям.

"В случае перевода денег в другой уполномоченный банк иностранной валюты, ранее приобретенной в банке, в заявлении на перевод собственных средств необходимо обязательно указывать информацию о дате покупки иностранной валюты, а также номер и дату валютного договора, во исполнение которого была приобретена иностранная валюта. В случае отсутствия данной информации в заявлении на перевод денег банк вынужден будет отказать клиенту в проведении операции", - говорится в документе.

Уполномоченный банк ежемесячно до 18 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального банка отчет о проведенных валютных операциях.

Отчет о проведенных валютных операциях включает валютные операции, в том числе проведенные по поручению клиента:

сумма которых равна или превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента независимо от суммы такой операции (для юридических лиц);

сумма которых равна или превышает десять тысяч долларов США в эквиваленте, и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента, сумма которых равна или превышает одну тысячу долларов США в эквиваленте (для физических лиц).