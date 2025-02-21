Нацбанк Казахстана установил новые правила обмена валют

Правление Нацбанка Казахстана внесло изменения в свои правовые акты по вопросам валютного регулирования.

Как сообщил Нацбанк, установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США — 7 тенге, евро — 10 тенге.

Кроме того, внесены изменения по сокращению сроков предоставления отчетности банками по валютным операциям.

Расширен перечень операций, проведение которых может быть направлено на уклонение от требований валютного законодательства и которые подлежат финансовому мониторингу.

Принято решение о выпуске в обращение банкноты национальной валюты РК номиналом 1000 тенге с измененным дизайном образца 2024 года с 28 марта 2025 года.

Утвержден дизайн и выпуск в обращение в 2025 году двух новых коллекционных монет: GRIFFIN из серии «Легенды и мифы кочевников» и OTYRAR из серии «Изучая монеты — открывай Казахстан».

На заседании также приняты решения по внесению изменений и дополнений в некоторые постановления по вопросам платежных систем.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили пилотный проект «Цифровой НДС».