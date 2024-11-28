Нацбанк Казахстана начал валютные интервенции на фоне обвала курса тенге

Национальный банк Казахстана начал проводить валютные интервенции на фоне резкого снижения курса тенге к доллару в последние дни.

"Для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты Национальный Банк проводит валютные интервенции", - говорится в сообщении Нацбанка.

Средневзвешенный курс тенге на 28 ноября составляет 512,58 тенге/$1, ослабев на 2,4% со среды. "Обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге/$1. На текущий момент биржевые торги проходят в диапазоне 518-519 тенге/$1", - отмечается в сообщении.