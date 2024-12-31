Минфин Беларуси перечислил очередной доход по евробондам в белорусских рублях

Минфин Беларуси сообщил об очередной выплате 27 и 30 декабря процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2027 в размере $22,8 млн в эквиваленте в белорусских рублях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"27 и 30 декабря 2024 г. состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере $22,8 млн в эквиваленте, в том числе $9,1 млн выплачено при замене еврооблигаций (27 декабря 2024 г.)", - говорится в сообщении.

Средства в сумме $13,7 млн зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк".

На фоне санкций власти Беларуси решили, что долговые обязательства по еврооблигациям будут выплачиваться в белорусских рублях, для чего перевели сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. В сентябре 2024 года Минфин в целях расширения вариантов исполнения обязательств по еврооблигациям на фоне санкций ввел возможность замещения евробондов на внутренние гособлигации через депозитарий-нерезидент. Обмен предусмотрен через российский "Национальный расчетный депозитарий".

Как известно, международные рейтинговые агентства считают такое обслуживание внешнего госдолга в нацвалюте как дефолт.