Последнее обновление: 25.11.2023 10:15

ЦБ России разработал механизм получения дохода по белорусским евробондам

Банк России разработал механизм, который позволит российским инвесторам получить доход по номинированным в долларах еврооблигациям Беларуси в белорусских рублях, говорится в сообщении регулятора.

"НКО АО НРД для этого составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Республики Беларусь. Инвестору со своей стороны необходимо подать в этот депозитарий заявление, которое в том числе должно содержать отказ от претензий к эмитенту", - сообщил регулятор.

Для получения выплаты российский инвестор должен подтвердить свой дружественный статус и факт владения ценной бумагой на 6 сентября 2022 года и на дату ее погашения.

"Это даст возможность Минфину Республики Беларусь после проверки документов направить денежные средства в НКО АО НРД для последующей передачи их инвесторам через цепочку российских депозитариев", - сказано в сообщении.

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