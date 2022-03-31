Последнее обновление: 31.03.2022 10:26

S&P исключил бонды России и Беларуси из 11 индексов

Американский индексный провайдер S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) сообщил о решении исключить из 11 своих индексов бонды России и Беларуси.

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте S&P DJI, передает ТАСС.

"S&P Dow Jones Indices провел консультации с участниками рынка по вопросу возможного исключения российских облигаций и объявил результаты 15 марта 2022 года, указав, что все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут исключены из затронутых индексов", - указано в сообщении.

Сообщается, что бонды будут удалены из индексов 31 марта.

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