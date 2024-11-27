Минпромторг РФ призвал отложить запуск цифрового рубля

Российские торговые сети нуждаются в двухлетнем переходном периоде для подготовки к запуску операций с цифровым рублем. Об этом заявил Минпромторг в отзыве на законопроект о начале расчетов в нацвалюте.

Ведомство считает, что установленные регулятором сроки «излишне оперативны» и создают риски для торговл и, пишет газета «Известия».

«Пока их невозможно оценить в должной степени, так как до сих пор нет правил работы и функционирования цифрового рубля», - добавили чиновники Минпромторга.

Перенос запуска российской CBDC на два года позволил бы бизнесу упорядочить все процессы: доработать программное обеспечение; внести изменения в информационные системы; провести тестовые испытания; обучить персонал.

Согласно планам ЦБ РФ, розничные компании с годовой выручкой более 30 млн рублей должны в обязательном порядке внедрить оплату в цифровой нацвалюте с 1 июля 2025 года, более 20 млн рублей — с 1 июля 2026 года, все другие — с 1 июля 2027 года.

Оплату покупок цифровыми рублями предлагается проводить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил готовность обсудить позицию Минпромторга. Однако со ссылкой на итоги пилотного проекта он сообщил, что в ходе тестирования ни одна из участвовавших 21 тыс. торговых точек «не обнаружила никаких затруднений».

По словам Аксакова, россияне уже проявляют интерес к новому платежному средству. Это, впрочем, противоречит результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в августе.

Закон о национальной цифровой валюте вступил в силу 1 августа 2023 года. ЦБ РФ прописал для банков требования по информационной защите операций с цифровыми рублями и установил тарифы на них.

Ранее регулятор получил предложение от Ассоциации банков России по разработке единого мобильного приложения для операций с цифровым рублем, чтобы сократить затраты на инфраструктуру новой нацвалюты.

Согласно подсчетам экспертов, коммерческим банкам потребуются инвестиции на сумму от 120 млн до более чем 200 млн рублей на подключение к платформе российской цифровой валюты.