Последнее обновление: 27.09.2023 15:35

Криптовалютная биржа Binance покинет российский рынок

Криптовалютная биржа Binance покинет российский рынок. Бизнес будет продан компании CommEX, стороны уже заключили соответствующее соглашение.

Полный процесс перевода пользователей на новую платформу займет до одного года. В Binance подчеркнули, что все активы существующих российских клиентов надежно защищены.

«Глядя в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима со стратегией соответствия Binance», - заявил директор по обеспечению соответствия Binance Ной Перлман.

В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет все обменные сервисы и направления бизнеса в России. Часть регистрации новых пользователей, прошедших KYC в РФ, будет немедленно перенаправлена на CommEX и со временем будет увеличиваться.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако известно, что в результате этой продажи Binance полностью покинет РФ.

«У Binance не будет постоянной доли доходов от продажи, а также у нее не будет возможности выкупить доли в бизнесе», - добавили представители биржи.

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